Project Ouders Steunen in Opvoeden wordt verdergezet

“De vereniging Ons Tehuis startte in 2007 met ouderstages, waarbij ouders via vormingen begeleid werden in verschillende opvoedthema’s. In 2009 stopte de subsidiëring, waardoor de vereniging op zoek ging naar een waardevolle verderzetting van het project. Poperinge, Ieper, Kortrijk, Waregem en Wervik, de vijf steden die binnen Ons Tehuis Zuid-West-Vlaanderen samenwerken, engageerden zich in een nieuw project dat in 2011 van start ging: Ouders Steunen in Opvoeden”, vertelt schepen Loes Vandromme (CD&V).

De steden organiseerden aanvankelijk enkele activiteiten rond opvoedingsondersteuning. Daarna werd het aanbod uitgebreid en opengesteld voor andere organisaties zoals scholen, jeugdwerkers, begeleiders van de kinderopvang, familiehulp, … Sinds 2015 breidde het aanbod uit met methodieken gericht op jongeren. “Er kwamen ook extra vormingen voor professionelen. In het aanbod zitten heel wat methodieken, zowel individueel als in groep. Ouders krijgen pedagogisch advies via gesprekken, er startte net een Rots en Water groep, in het najaar volgen onder andere vormingen rond ‘Een puber in huis’, sociale vaardigheidstraining en Oké-training. Rots en Water en Oké-trainingen zijn heel populair.” Bij Rots en Water wordt met kinderen van het vijfde leerjaar tot en met het tweede middelbaar gewerkt aan weerbaarheid, conflictoplossing en het voorkomen van en omgaan met pesten. Oké-trainingen baseren zich op dezelfde principes, maar die richten zich naar ouders en kinderen samen.

Focus op mentaal welbevinden

“Poperinge betaalt jaarlijks een bijdrage van 0,2135 euro per inwoner. Huis van het Kind kiest dan activiteiten uit het aanbod, die aansluiten bij de signalen die zij ontvangen van ouders, professionelen en kinderen”, schepen Vandromme. “We zetten heel bewust steeds meer in op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Experten wijzen erop dat de coronacrisis ook veel psychisch leed veroorzaakte, niet in het minst voor kinderen en jongeren. We maken graag gebruik van de expertise binnen het VOT en OSiO om ook in Poperinge een sterk aanbod uit te bouwen.” Voor professionelen staan dit jaar nog een vorming rond opvoedingsondersteuning en een reeks rond groepsdynamica op het programma.