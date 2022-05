Dichter Geert Jan Beeckman is nieuwe resident Huis van de Dichter

Tot begin 2009 was het Huis van de Dichter de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou. Sinds februari 2018 wordt het Huis zestien weken per jaar opengesteld als residentie voor auteurs. Dichter Geert Jan Beeckman is de huidige resident. “Hij debuteerde bij Uitgeverij P met Diep in het seizoen (2007) waarmee hij de Herman de Coninckprijs 2008 won voor het beste debuut. Datzelfde jaar ontving hij ook de Mark Braet poëzieprijs van de stad Brugge voor zijn gedicht ‘Bloesem’. In 2011 volgde de bundel Hersenneerslag. In 2015 publiceerde hij bij Uitgeverij P zijn derde bundel Bloedgroepen. In 2021 verscheen bij P zijn vierde bundel Woestijnzucht”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter. “Sinds 2016 is hij opgenomen in de lijst Auteurslezingen bij Literatuur Vlaanderen. Geselecteerd voor de tentoonstelling ‘Uit het nest geroofd’ naar aanleiding van 15 jaar Het Liegend Konijn in 2017 en genomineerd voor de Melopee Poëzieprijs 2018 met het gedicht (Weeshuis), gepubliceerd in Het Liegend Konijn in 2017. Verder leverde hij gedichten aan voor tentoonstellingen in combinatie met beeldende kunst en is hij verbonden aan het S.M.A.K. waarvoor hij recensies en impressies schrijft bij tentoonstellingen en installaties.”