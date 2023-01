Boomplantdag in het Couthofbos: “Help je mee 18.000 exemplaren aan te planten in Poperinge?”

Zuid-West-Vlaanderen Van een schemerwan­de­ling over sneakers in de spotlights tot een uniek concert: onze weekend­tips voor het zuiden van West-Vlaanderen

Op zoek naar een interessant uitje bij het begin van dit nieuwe jaar? Dan kom je hier beslist aan je trekken. In het weekend van 14 en 15 januari vallen beslist heel wat leuke dingen te beleven, ook voor kinderen en tieners. We lijsten graag vijf toppers even voor je op.

13 januari