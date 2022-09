Boerin Hannelore uit Poperinge werkt mee aan podcast over melkveehouderij: “We zetten in op dierenwelzijn”

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) verzorgt in binnen- en buitenland promotie van de producten en diensten van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw-, visserij- en agrovoedingssector. De VLAM lanceerde onlangs de podcastserie De Zuivele Waarheid. Daarin wordt in vijf afleveringen een kijk geboden op de melkveehouderij in België. Wetenschapster en medeorganisator van het wetenschapsfestival Sound of Science gaat in de podcast op zoek naar antwoorden op vragen als onder meer Is melk nu eigenlijk goed voor de gezondheid?, Wat is de impact van zuivelproductie op het milieu? en Horen koeien niet thuis in de wei in plaats van in de stal? “Met vragen van de consument op zak sprak ik met experts ter zake over zuivel in relatie tot gezondheid, duurzaamheid, dierenwelzijn en veelzijdigheid”, zegt Hetty. “Stuk voor stuk gaat het om mensen die vanuit hun expertise licht werpen op de vragen die ik hen stel over de zuivelsector en zijn producten. De podcast beidt de kritische consument zo een eerlijk en actueel beeld van hoe het er in de Belgische zuivelsector aan toe gaat.”