Boekenfeest en Academiedorp in Burggraaf Frimoutpark

Langemark/Ieper Bowling­club The Flintsto­nes Langemark vindt nieuwe stek in Ieper: “Interesse om verder te doen was er”

Omdat er verbouwingswerken bezig zijn in horecazaak Het Munchenhof in Langemark, moest bowlingclub The Flintstones uitkijken naar een andere locatie. De club vond die in de Atlantis Bowling in Ieper.

17 mei