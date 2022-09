Boek(ver)binderij brengt mensen en buurten dichter bij elkaar: “Met boeken als inspiratiebron”

Bij Boek(ver)binderij werken De Lovie vzw, de bibliotheek en de Lokale Dienstencentra Poperinge samen aan verschillende activiteiten met als gemeenschappelijk thema de verbindende kracht van boeken. Het project loopt tot einde maart 2023 gevolgd door een tentoonstelling in april 2023. “De term Boek(ver)binderij zegt het letterlijk: een boek verbindt”, aldus schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V). “Met boeken gaan deelnemers aan het project aan de slag om mensen, buurten en leeftijdsgroepen te verbinden. Zowel De Lovie, de bib als de Lokale Dienstencentra bieden activiteiten aan waarbij boeken de inspiratiebron vormen. Die activiteiten, in het centrum als in de deelgemeenten, brengen mensen dichter bij elkaar, stimuleren contacten en versterken het gemeenschapsgevoel.”

Voorleesmomenten

Binnen Boek(ver)binderij lopen er in totaal een tiental initiatieven. In Woonzorgcentrum Emmaüs vindt het project Woensdagkunstenaars plaats, een artistiek atelier voor bewoners met dementie. Wekelijks zijn er schilderlessen in Lokaal Dienstencentrum De Bres, waarbij de schilders tijdens één les samenwerken met mensen van De Trapleer. In het Dorpspunt Krombeke en het buurtsalon Roesbrugge werken buurtbewoners en mensen van De Lovie creatief samen. Met een door medewerkers van de dorpspunten uitgewerkte Duurzaamheidskoffer wordt een workshop in basisschool De Zonnewijzer in Reningelst opgezet en de bibliotheek voorziet voorleesmomenten in WZC Huize Proventier en de Bellewijk. “Een aantal activiteiten zijn publiek toegankelijk, andere behoren tot de interne werking. Maar telkens is er een koppeling met of inspiratie uit gekozen boeken”, aldus de schepen. “Ook individuele burgers kunnen aan Boek(ver)binderij deelnemen. Zo kan je per persoon één werk indienen. Een zelfgeschreven gedicht, iets anders creatiefs rond het gekozen thema. In april worden alle realisaties tentoongesteld in de bib.” Indienen kan tot begin maart 2023 bij één van de Lokale Dienstencentra.

Beter begrijpen

“In Boek(ver)binderij geven we alle deelnemers de kans om de talenten van de medemens te leren kennen”, zegt Frederik Desodt, medewerker van De Lovie vzw die een partner is in het project. “Het helpt om elkaars verschillen beter te begrijpen. Dat is bijvoorbeeld het geval als we naar basisscholen trekken om leerlingen met de leefwereld van personen met een beperking te laten kennismaken. Of als iemand die niet kan lezen en aan de hand van visualisaties haar of zijn verhaal brengt. We vinden het belangrijk om de sterktes in ieder individu naar boven te halen, zodat iedereen kan schitteren.”

