Binnenplein OC Rookop Reningelst wordt historisch hersteld: “Het plein wordt toegankelijker”

In Reningelst ligt de grotendeels gerestaureerde vroegere mouterij-brouwerij Six. In 2003 kreeg vzw De Fietseling de site in erfpacht en werd die gerestaureerd en omgebouwd tot De Kinderbrouwerij, een centrum met een aanbod voor kinderen en jongeren en een cafetaria met terras op de binnenkoer. Ondertussen nam de stad Poperinge de erfpacht over en beheert nu het geheel. De vzw kan daarbij zijn werking gewoon verderzetten. “Twintig jaar later is de restauratie, met als paradepaardje de heropbouw van de ingestorte mouttoren, zo goed als rond. Voor de vzw was dit het sein om niet langer te focussen op de bakstenen, maar te gaan voor een nog sterkere inhoudelijke werking”, aldus de burgemeester. “Tegelijk zocht Poperinge een plaats om enkele diensten op dorpsniveau samen te brengen en om het lokale dorpsleven te versterken. Vanaf 2023 bouwt de stad de mouttoren uit tot een buurtsalon met een dorpsbib, lokalen voor de kunstacademie en een vestigingsplaats van lokaal dienstencentrum De BuurtBres.”