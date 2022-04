Binnenkort hondenloopweide langs Switch Road?

Het was raadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) die polste naar de stand van zaken omtrent de hondenloopweide. In de notulen van het schepencollege van september 2021 lazen we over de intentie van het stadsbestuur om een hondenloopweide aan te leggen op de gronden langs de Poperingevaart in de Switch Road. Wat is de timing in de aanleg van de hondenloopweide? Zijn daar voorwaarden aan gekoppeld? Is er overleg (geweest) met de omwonenden, en wat is hieruit gekomen?”, vroeg raadslid Lahaye-Battheu (Open Vld).