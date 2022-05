Bierestafette in vernieuwde vakantiewoning Gervelgat: “De betonnen tegeltjes van de inkom kregen nieuw plaatsje als muurtegels in het toilet”

De vakantiewoning Gervelgat ligt in de Doornstraat, op 200 meter van de eigen woning van Bram Louwagie (39) en Katrijn Delerue (38). Eind 2019 kocht het koppel de woning. “We gingen er een eerste keer in augustus op bezoek en het was direct liefde op het eerste zicht. Toen we de woning binnenstapten, voelden we een enorme warme, gezellige sfeer. Het gebouw had de gezelligheid en gastvriendelijkheid van de familie Decoene die er al die tijd had gewoond duidelijk opgenomen. Het was die sfeer die ons deed beslissen om de woning te verbouwen tot vakantiewoning, een plek waar we onze liefde voor de streek konden overbrengen naar onze gasten”, zegt Katrijn.