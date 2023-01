Bibliotheek De Letterbeek scoort goed: “We krijgen goede punten van de ontleners”

Poperinge Het verhaal van de Amerikaan­se B17 die neerstort­te op de Zwarteberg: een boeiende lezing

In CC Ghybe in Poperinge organiseert Heemkring De Poperinghenaar op 24 februari een lezing over een in 1943 neergestorte Amerikaanse bommenwerper op de Zwarteberg. “Het wordt een boeiende uiteenzetting met filmfragmenten opgenomen in 1994 met getuigen die het meegemaakt hebben als oudere tieners of jonge twintigers.”

