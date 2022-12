Bezoek aan Made in Inox, een bedrijf waar vakmannen metalen bewerken

De oude smederij ‘t Rattekot was een oude ‘smesse’ annex ijzerwinkel, gesticht in 1879 in Watou door de overgrootvader van Pol Cauwelier, de huidige bedrijfsleider van Made in Inox. Wie dat bedrijf eens van dichtbij wil leren kennen, kan deelnemen aan de rondleiding op dinsdag 31 januari . “Tijdens de rondleiding merk je hoe harde metalen omgesmeed worden tot mooie vormen. In de ruimte ‘Forge de belles Histoires’ maak je kennis met het immaterieel erfgoed van het bedrijf, en is er tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten met verbindende verhalen. Binnenin het atelier werd ook de familiesmidse ’t Rattekot geïntegreerd. Je ontdekt tijdens een smeeddemonstratie waarom je het ijzer enkel kan smeden als het heet is”, klinkt het.