Pas verhuisd koppel ziet garage en kelder onder water lopen na hevige regenbui: “In vijf minuten stond het water al 20 centimeter hoog”

Een hevige stortbui zette donderdagavond in Boezinge bij Ieper een vijftal garages onder water. Bij een van de slachtoffers drong het water een wagen binnen, terwijl bij Jade Syoen (28) en Siebe Vangampelaere (26) een deel van hun meubels werden beschadigd. “Omdat we pas waren verhuisd stonden er nog heel wat spullen in de kelder”, aldus het jonge koppel. En wat had die kapotte pomp met de wateroverlast te maken?