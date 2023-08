Marleen (41) is kwarteeuw actief op Festival Dranouter: “Ze hadden snel door dat ik niet in bank of bij verzeke­rings­kan­toor hoor”

25 jaar, zolang is Marleen Six (41) al betrokken bij Festival Dranouter. Ze deed er ooit een schoolstage, was actief als vrijwilliger en ondertussen werkt ze 22 jaar in eetcafé ’t Folk. “Nu probeer ik een beetje meer te delegeren”, klink het bij de vriendelijke caféverantwoordelijke. Een gesprek over een 25 jaar lange verbintenis met het festival, een periode vol ups en downs, maar vooral: vol muziek. “Welk concert ik zeker wil zien? Bart Peeters zal het alvast niet zijn.”