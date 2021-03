“Bevallen met een mondmasker, het is bijna onmenselijk!” Nu de babyboom nadert, getuigen vier jonge vrouwen over mama worden tijdens corona

Poperinge Vrienden organise­ren rondrit voor overleden Mayckel (27): “’s Avonds ben ik bij hem vertrokken en toen leek alles nog in orde”

5 maart De 25-jarige Mayckel Cauwera stapte afgelopen zaterdagnacht uit het leven. De jongeman had het moeilijk, maar na professionele hulp had hij weer toekomstplannen, zo dacht zijn beste vriend Bryan Ghesquiere (27). Die laatste organiseert komende zaterdag een rondrit om Mayckel te herdenken. “Ik was de laatste persoon die hem levend zag. We hadden een fantastische dag en dat is het mooiste geschenk dat hij mij kon geven”, zegt Bryan.