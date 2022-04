Betaal zwembeurten Sport- en Recreatiebad De Kouter nu ook maandelijks

“We willen tegemoet komen aan de vraag van verschillende bezoekers. We investeerden daarom in een bijkomende module voor onze kassasoftware, die het mogelijk maakt om per maand te betalen. Door de betaling te spreiden, is de aankoop van een jaarabonnement of meerbeurtenkaart geen grote hap meer uit het gezinsbudget”, vertelt schepen van sport Klaas Verbeke (CD&V). Alle prijzen hetzelfde, alleen kan je nu maandelijks je abonnement betalen.

“Wanneer je een jaarabonnement koopt, kan je nu ervoor kiezen om maandelijks via domiciliëring te betalen. Je stapt in voor minstens 12 maanden, daarna kan je het abonnement verlengen of stopzetten. De opzegtermijn is 1 maand. Als inwoner van Poperinge betaal je maandelijks 20,83 euro, als niet-inwoner 25 euro. Hiermee mag je alle faciliteiten van het zwembad dagelijks benutten.” Ook voor een 50-beurtenkaart voor baantjeszwemmen of een 25-beurtenkaart voor sportbad, recreatiebad en wellness kan er gekozen worden voor een gespreide betaling. “Je betaalt dan in 6 maandelijkse schijven. Deze optie is bijzonder interessant voor gezinnen die een beurtenkaart voor meerdere gezinsleden willen aankopen.”