Beschonken Poperingenaar botst tegen aanhangwagen die dwars over de weg staat

Poperinge Heemkring Aan de Schreve wil schoolge­bouw van sloophamer behoeden: “Deze gevel hoort gewoon bij het DNA van het plein”

Scholengroep Bertinus Collectief plant nieuwe lokalen op te trekken aan het Burgemeester Bertenplein, op de plaats waar zich nu hun afdeling De Keiwijzer bevindt. Heemkring Aan de Schreve hoopt echter dat dat gebeurt zonder het oude gebouw of toch op zijn minst de gevel, af te breken. Volgens de vereniging gaat het om een neogotisch waardevol erfgoedgebouw, een stijlrichting die uitermate zeldzaam is in Poperinge.

12 december