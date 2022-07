Beplanting rond appartementsgebouw twee keer in uur in brand in Poperinge

Rond 18.30 uur moest de brandweer van de zone Westhoek voor het eerst naar residentie De Oude Kliniek uitrukken. Een stukje beplanting zoals lavendel aan de voorzijde van het appartementsgebouw stond in brand. Het vuur was snel geblust. Amper een uur later bleek een ander stuk beplanting opnieuw in brand te staan. “Vreemd, want bij de eerste interventie was alles, ook dat stuk, nat gesproeid”, aldus Wim Top van de brandweer. Opnieuw hadden de spuitgasten het vuur snel onder controle. Een stukje gevel was al zwart geblakerd en één appartement kreeg wat rook binnen. De brandweer zorgde voor ventilatie. De politie onderzoekt of er meer aan de hand was dan brand door de grote hitte.