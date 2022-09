Belhop opent de deuren tijdens Dag van de Landbouw

Poperinge Talbot House opent rouwregis­ter voor koningin Elizabeth II: “The Queen bracht ons in 1966 een bezoek”

In het Talbot House in Poperinge kwam het nieuws van de dood van de Britse koningin Elizabeth hard binnen. De sfeer onder de Britse vrijwilligers en gasten is bijzonder droef. “Talbot House en de royal family hebben dan ook al ruim honderd jaar een goede band”, zegt manager Simon Louagie.

8 september