Beestig en geestig Vaderdagontbijt van boerderij Den Overdraght

“Hou je ervan om papa eens te verwennen met een heerlijk ontbijt op een unieke plaats? Wil je graag papa eens verrassen met een beetje avontuur? Al altijd graag een actieve boerderij bezocht? Drie keer ja geantwoord? Dan moet je ons aanbod met Vaderdag overwegen.”, zegt Ann Decrock van boerderij Den Overdraght. “Je start de dag met een Boerenontbijt met streekproducten. Aanschuiven kan op zondag 12 juni vanaf 8.30 uur tot 10 uur. Kies je plek op de binnenkoer van de boerderij of in de stal bij minder weer. We houden het kleinschalig, daarom beperken we het ontbijt tot ongeveer 35 deelnemers. Na jouw ontbijt speel je de BoerenRoute. Op de dag zelf kies je wanneer je ze wilt beleven. Per BoerenRoute is er slechts 1 groepje toegelaten tot maximum 10 deelnemers. Om de 20 minuutjes kan een nieuw groepje starten. De BoerenRoute neemt ongeveer 1.30 uur in beslag.” Reserveer voor 1 juni je ontbijt met avontuur. “Indien de plaatsjes volzet zijn dan kun je nog steeds de BoerenRoute beleven in de namiddag of op een ander moment. Dit gelegenheidsevent komt tot stand met steun van Inagro.” Meer info: www.denoverdraght.be of 0476 88 29 10.