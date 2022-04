Bal-à-Deuse viert 10de verjaardag op nieuwe festivallocatie

Festivalweide langs Casselstraat

In 2020 kon het voorziene festival niet doorgaan door de coronapandemie en ook in 2021 was het voor de organisatie niet mogelijk om het festival te organiseren zoals andere jaren. Een alternatief was er in 2020 niet, maar in 2021 wilde het team achter Bal-à-Deuse sowieso iets op poten zetten en zo kwam de zomerbar Bar-Bàr tot stand. De locatie voor de zomerbar werd een weide van 10.000 vierkante meter langs de Casselstraat en dat wordt nu de uitvalsbasis van het festival Bal-à-Deuse. “Met de pop-up bar in festivalsfeer konden we de stilte even doorbreken. Nu haast alle coronamaatregelen zijn weggevallen, gaat we weer voor een volwaardig festival op 22 en 23 juli.” Meer informatie via www.bal-à-deuse.be.