Automobilist wijkt uit voor kat en gaat van weg af in Reningelst

Wijtschate/Mesen Filmmakers Frederic en Amir maken documentai­re over Jan Dumoulin en de buizenfa­briek van Wijtschate: “Een uitzonder­lijk verhaal van een uitzonder­lijk man”

Jan Dumoulin bleef tegen beter weten in tot de laatste dag van zijn leven strijden voor het behoud van zijn ‘buizenfabriek’ in Wijtschate. Filmmakers Frederic Dehaudt (43) en Amir Turayev (28) hoopten met het draaien van een documentaire het idee om een museum van de site te maken een duwtje in de rug te geven. “Maar ook wij botsten tegen onze grenzen.”

8 juni