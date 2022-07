Automobilist belandt ondersteboven tegen elektriciteitspaal met bestelwagen

Independer In deze vakantie­lan­den heb je het meeste kans op een verkeerson­ge­val

België staat in de top 5 van landen met de meeste verkeersslachtoffers. Oost-Vlaanderen is daarbij de gevaarlijkste provincie. Dat blijkt uit een onderzoek van Independer op basis van cijfers van Eurostat. Maar welk vakantieland is het meeste onveilig? En komt je verzekering tussen als je een ongeval krijgt in het buitenland?

