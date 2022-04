Atelier in beeld bij de Poperingse Aquarelclub

Tijdens het Atelier in Beeld weekend, de opvolger van Buren Bij Kunstenaars, staat de ontmoeting tussen publiek en kunstenaar centraal. Na 3 jaar is het voor de leden van de Poperingse Aquarelclub een ideaal initiatief om voor het eerst in groep te exposeren. Naast de werken van leden, zullen er een aantal werken van de lesgever Guy Gruwier te bewonderen zijn. Guy Gruwier is bekend als aquarelschilder en is zaakvoerder van Golden River Studios. Hij heeft een internationale reputatie opgebouwd als aquareldocent. Hij gaf ook les in Nieuw-Zeeland, Australië, Nederland, Frankrijk en Italië. “In 2015 nodigde ik Guy Gruwier uit voor een workshop Aquarel in in het Talbot House. Na deze workshop volgenden de oprichters van de club gedurende 4 jaar Aquarellessen bij het Latems Creatief. In 2019 slaagden we erin om Guy Gruwier te boeken om in Poperinge les te komen geven. Naar aanleiding hiervan werd de Poperingse Aquarelclub opgericht”, zegt voorzitter Robert Toussaint van de Poperingse aquarelclub.