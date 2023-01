Appartementsprijzen in Poperinge blijven stijgen

Veurne “Meester, ik mocht niet op het busje”: vrouw (36) die echtgenoot neerstak niet op eigen proces... maar dat is niet haar schuld

“Ik kan niet naar de rechtbank komen.” Die boodschap deelde W.C. (36) dinsdagochtend in tranen mee aan haar advocaat. Die stond te wachten in de rechtbank van Veurne, terwijl de vrouw achterbleef in de gevangenis. Nochtans moest C. zich voor de rechter verantwoorden, nadat ze begin vorig jaar haar eigen echtgenoot neerstak. “Schandalig”, stelde zowel haar advocaat Mathieu Langerock als het Openbaar Ministerie. Dit is wat er precies foutliep.

