Apart verdeelde stadskrant niet voor 2022

West-Vlaanderen Meer volk aan de slag in West-Vlaam­se horeca dan voor corona, maar nood aan personeel blijft enorm: “Flexijob­bers helpen, maar ervaren vaste medewer­kers blijven goud waard”

Er is vandaag meer volk aan de slag in de West-Vlaamse horecazaken dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van hr-bedrijf Acerta. In de hotels, restaurants en cafés kwamen er in West-Vlaanderen liefst 61 procent werknemers bij in vergelijking met 2020. Verrassend positieve cijfers, maar in de praktijk blijkt de nood aan personeel nog steeds hoog.

8:41