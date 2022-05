Annouschka opent zomerbar in eigen tuin met T(H)OF in Haringe

HaringeEen pop-up zomerbar in je eigen tuin? Annouschka Spruytte doet het met ‘T(h)of in Haringe’ van 18 juni tot en met 17 september. In haar tuin zal je kunnen genieten van een cocktail, mocktail, gin-tonic of streekbier met een tapashapje.

“Vroeger had ik een eigen horecazaak in Haringe. 15 jaar geleden nam ik afscheid door omstandigheden. Dat heb ik altijd jammer gevonden, want ik deed het graag. Het idee om een pop-up te starten, speelde al een viertal jaar in mijn hoofd, maar er komt natuurlijk veel bij kijken. Als ik een pop-up zou openen, moest ook alles erop en eraan zijn. Daarom heb ik er ook lang over nagedacht hoe ik het precies zou aanpakken”, vertelt Annouschka. Op zaterdag 18 juni opent ze de deuren van het pop-upzomerbar ‘T(h)of in Haringe’ langs de Moenaardestraat 71. “De naam is een woordspeling van tof in Haringe en hof in Haringe. Tof in ‘n hof. Vandaar de haakjes T(h)of”, verduidelijkt Annouschka.

Afgesloten tuin

“Voor mij is gezellig samenzijn belangrijk. We hebben een zuiders gerichte tuin en dat betekent dat er de volledige dag zon in de tuin is. We plaatsten een bijgebouw bij ons huis en daar werd ook een bar geïnstalleerd. De muren bestaan uit schuiframen, dus bij mooi weer kan de ruimte volledig opengemaakt worden. Bij minder weer kunnen mensen ook overdekt een glaasje drinken. Gezinnen met kindjes kunnen hier ook met een gerust hart vertoeven want de tuin is volledig afgesloten. Een speelhuisje en trampoline biedt ook speelmogelijkheden voor de kinderen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Annouschka Spruytte opent een pop-up zomerbar ‘T(h)of in Haringe’ in haar eigen tuin. © Laurie Bailliu

Op de kaart staan cocktails, mocktails, gin-tonics en streekbieren. “Op de kaart staan allemaal zaken die ik zelf graag drink. In onze buurt is het niet eenvoudig om ergens een lekkere cocktails te drinken, dus daar wil ik verandering in brengen. Frisdranken zullen natuurlijk ook te verkrijgen zijn en ook een tapashapje zal niet ontbreken”, zegt Annouschka. “Ik hoop dat mensen de weg zullen vinden naar mijn pop-upbar. Als de bar goed draait, zal er ook werk gemaakt worden van thema-avonden.” De pop-upbar ‘T(h)of in Haringe’ van Annouschka is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend vanaf 16 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen telkens van 10.30 uur. Meer informatie over de zomerbar en de voorwaarden om deel te nemen aan de openingsactie vind je op de Facebookpagina ‘T(h)of in Haringe’.