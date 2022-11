Anke Jochems staat op de planken van CC Ghybe met ‘Alone with Everybody’

In ‘Alone with Everybody’ brengt ze een wervelende en ontroerende zoektocht van een klein individu naar het grootste wat er is, een muzikale monoloog met als hoofdvraag: ‘Wat is liefde?’, opgehangen aan het leven en werk van Duits-Amerikaanse dichter en schrijver Charles Bukowski. Je kan de voorstelling bijwonen op zaterdag 12 november om 20.15 uur in CC Ghybe in Poperinge. Een ticket kost 14 euro. Meer info vind je www.poperinge.be.