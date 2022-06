Affiche parkconcerten compleet: “Het publiek stemde gretig mee”

De dienst Cultuur ging aan de slag met de topfavorieten om het programma voor deze zomer samen te stellen. Daarbij speelden de agenda van de artiesten, de kostprijs en de praktische haalbaarheid uiteraard een rol. “De absolute topfavoriet was Mooneye, maar die konden we helaas niet strikken”, zegt de schepen. “Enkele andere favorieten kregen we echter wel op de affiche: Fokkersvreugde, Rock ‘n’ Load en LunAcoustic. Ook andere genomineerden die goed scoorden, zoals The Rubinos en The New Seventies Band staan op de line-up. De affiche wordt vervolledigd met de West Corner Brass Band, Maguaré, Derek & the Dirt, Johnny & The Sparks en The Juliets. Op naar een mooie, muzikale zomer in het stadspark!”