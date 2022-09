Abele is kandidaat voor provinciaal project ‘DNA van het Dorp’: “Het grensdorp staat voor een aantal uitdagingen”

Zuid-West-Vlaanderen Katapul­teer jezelf terug naar de middeleeu­wen, vier de vrede of ga uit je dak met Metejoor en Admiral Freebee: dit zijn onze weekend­tips voor Zuid-West-Vlaanderen

Nog geen plannen voor het weekend? Het zuiden van onze provincie biedt dit weekend heel wat mogelijkheden voor een leuke uitstap. De muziekliefhebber kan terecht in Izegem, de Bourgondiër daarentegen in Zonnebeke. De cultuurfanaten krijgen drie expo’s voorgeschoteld, terwijl je in Ieper de vrede kan vieren. Keer je liever eens terug in de tijd? Dan moet je in Westrozebeke zijn. Veel plezier!

22 september