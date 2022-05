Aantal leefloners in Poperinge daalt licht

In Poperinge ontvingen 115 mensen vorig jaar een leefloon van het OCMW en dat zijn er 5 minder dan in 2020. Het gaat om de eerste daling in 3 jaar. Een leefloon is een bestaansminimum voor mensen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en niet kunnen terugvallen op een werkloosheids- of ziekteuitkering. De daling is opvallend gezien de sociale dienst nooit eerder zoveel hulpvragen ontving als in 2021”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Ondanks dat we het aantal mensen die met een of andere hulpvraag langskwam bij het OCMW vorig jaar zagen stijgen, met bijna 50%, zien we een zeer lichte daling. Dit komt onder meer omdat we bij de sociale dienst het leefloon als laatste redmiddel zien. Eerst zal er gekeken worden of iemand die langs komt alle andere rechten heeft uitgeput. Ook is het leefloon geen vrijgeleide en worden er voorwaarden aan het ontvangen van een leefloon gekoppeld. Die voorwaarden zijn stappen die dienen gezet te worden om de situatie van de persoon te verbeteren. Dat kan zoeken naar werk zijn maar evengoed een opleiding gaan volgen, een woonst zoeken, schulden afbetalen, vrijwillig een gemeenschapsdienst uitvoeren…”.