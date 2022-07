Aankoop eigendommen vertraagt realisatie masterplan stationsomgeving: “We staan als klein bestuur tegenover 3 overheidsmastodonten, wat niet simpel is”

De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing en verbetering toe. Om er het openbaar domein toegankelijker en verkeersveiliger te maken voor voetgangers, fietsers, auto’s of andere vervoersmiddelen maakte de stad samen met de NMBS, Infrabel, De Lijn, provincie West-Vlaanderen en Vervoersregio Westhoek een masterplan op. “De vernieuwde stationsomgeving moet een verkeersveilig en strategisch knooppunt met de stad en de regio vormen”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

350 fietsen

Het masterplan bestaat uit 6 onderdelen. “Voor het historisch station komt een nieuw stationsplein met ruimte voor groen, terrassen en evenementen. Hiermee krijgt de stationsomgeving een volledig nieuwe, moderne look.” Er komt een fietsstalling met een afgesloten ruimte voor 350 fietsen. Nog voor de fietsers komt er een nieuwe fietsverbinding. “De verlengde Quintenswandeling vormt een verbinding voor wandelaars en fietsers tot aan het bedrijventerrein Sappenleen. Van daaruit kun je verder fietsen tot aan de Poperingse ring. Zo realiseert de stad één van de belangrijkste ambities van het masterplan: het station beter bereikbaar maken voor fietsers. Naast het fietspad komt er een wandelpad. De nieuwe fietsenstalling is vlot bereikbaar via de Nieuwstraat zonder het busstation te moeten kruisen. Ook fietsers die van buiten de stad komen kunnen de fietsenstalling op een veilige manier bereiken over het stationsplein”, aldus de burgemeester. “De nieuwe stationsomgeving voldoet aan alle vereisten voor een Hoppinpunt. Dat is een vervoersknooppunt met parkeermogelijkheid voor fietsen en auto’s, waar je een vlotte overstap kunt maken op andere vervoersmiddelen zoals de bus, de trein of deelfietsen. Het geeft je het nodige reiscomfort en is toegankelijk voor alle gebruikers.”

De Lovie zou het geïnteresseerd zijn in de uitbating van het station.

100 auto’s

“De uitgebreide stationsparking ten zuiden van het station biedt parking aan 100 auto’s. Langs de Ieperstraat komt de nodige parkeergelegenheid om de omliggende horeca- en handelszaken zo toegankelijk mogelijk te maken.” De gemeenteraad besliste de federale minister van Mobiliteit via een motie te verzoeken om in het beheerscontract met de NMBS op te nemen dat het de NMBS niet langer toegelaten is om het parkeren op haar parkings betalend te maken in de steden, die geen centrumstad zijn, of waar de lokale overheid zelf mee participeert in de realisatie van een nieuwe stationsomgeving inclusief parking. “Het lijkt ons niet logisch dat wij de parking zouden inrichten en dat de NMBS via betaald parkeren zou incasseren”, aldus de burgemeester.

Niet evident

“Er zijn financiële middelen voorzien om het plan op te starten, maar we kunnen natuurlijk niet alles in één tijd uitvoeren”, aldus de burgemeester. “Voor het zover is, zijn nog aantal belangrijke stappen te zetten. Een daarvan is het rioleringsvraagstuk, wat we moeten bekijken met de Vlaamse milieumaatschappij. Ook de mogelijke subsidieaanvragen onderzoeken we. We staan als een klein lokaal bestuur tegenover 3 overheidsmastodonten: NMBS, Infrabel en De Lijn, wat niet evident is. De Lijn bijvoorbeeld vraagt voldoende draaicirkels voor haar bussen. Als we alle eisen moeten samenbrengen, dan zien we geen gemakkelijke opdracht.”

Volmacht buitenland

Voor een aanvang kan worden gemaakt van het Masterplan moet de stad nog 4 eigendommen aankopen. “Anders is het masterplan gewoon niet uitvoerbaar”, merkt de burgemeester op. “Voor een van de panden is er een volmacht uit het buitenland nodig, wat het niet eenvoudiger maakt. Daarna hebben we er nog 3 panden aan te kopen, wat ook niet simpel zal zijn. Alleen nog maar daardoor is project zeker niet meer deze legislatuur te realiseren.” Voor de uitbating van het voormalig station valt de naam van De Lovie, het centrum voor mensen met een verstandelijke beperking. De huidige bespreking tussen de NMBS en De Lovie zijn echter nog niet rond en volgens gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) zou De Lovie wachten op dat de goedkeuring van het masterplan om de verdere onderhandelingen te voeren.

Onderhoud

Op de gemeenteraad vroeg Sabien Lahaye-Battheu ook aan te dringen op een beter onderhoud van de infrastructuur. “Wij, treinreizigers, stellen vast dat dat de wensen overlaat. Het zou jammer zijn dat het in afwachting van de realisatie van dit plan het er vuil zou bij liggen, want we hebben immers heel wat pendelaars die gebruik maken van de trein.” De burgemeester gaf toe dat het gemeenteraadslid een punt heeft. “We gaan u opmerking zeker meegeven aan de betrokken partijen.”

