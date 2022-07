Aangepast dieet laat koeien van veehouder Geert minder boeren: “Wereldprimeur én vooral goed voor klimaat”

WatouAl acht maanden stoten de koeien van landbouwers Geert en Sofie van De Biezenhoeve in Watou minder methaan uit, een gas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. De boeren bereiken dat resultaat door de klimaatkoeien een aangepast dieet voor te zetten. Het gaat om een wereldprimeur. “En nee, de methaanuitstoot van koeien komt niet door hun protjes, wel door de lucht die ze uitademen.”

“De landbouwsector moet steeds meer voldoen aan strengere regels, maar ondervindt ook zelf de gevolgen van een gewijzigd klimaat”, zegt Jana Roels van de Boerenbond. “Denk aan droge zomers of plotse hevige regenbuien. Door waterschaarste en -overlast is er onzekerheid over de opbrengst.”

Broeikasgassen

De oorzaak van de klimaatopwarming ligt bij broeikasgassen. Hoe meer broeikasgassen, hoe meer zonnewarmte er wordt vastgehouden en hoe meer de aarde opwarmt. De landbouw is verantwoordelijk voor tien procent van de Vlaamse uitstoot van schadelijke broeikasgassen. “Van die 10 procent komt zes procent komt van koeien, varkens en kippen.”

Volledig scherm De landbouwsector zorgt voor 10 procent uitstoot van broeikasgassen. © VMM

De klimaatopwarming wordt veroorzaakt door drie belangrijke broeikasgassen: methaan is samen met koolstofdioxide en lachgas het meest doorslaggevende broeikasgas. Het zorgt het voor ongeveer 20 procent van het broeikaseffect. Zo’n 75 procent van alle methaan in de veehouderij komt van herkauwers. En neen, methaan komt niet in de natuur omdat koeien winden laten, het komt vooral vrij door uitgeademde lucht of het laten van boeren door de beesten.

Vers gras

Landbouwers kunnen maatregelen nemen die de methaanuitstoot verminderen. Daar is landbouwer Geert Vandenbussche (49) van de Biezenhoeve in Watou al acht maanden mee bezig. Geert runt het bedrijf samen met zijn echtgenote Sofie Vanpeperstraete (46) en hun twee zonen. De Biezenhoeve is een gemengd bedrijf met zestig melkkoeien en veertig kalveren. “Door het rantsoen van de runderen aan te passen, sturen we methaanuitstoot bij”, legt Geert uit. “Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat de toevoeging van een procent nitraat aan de voeding kan leiden tot tien procent minder methaan per jaar. Nitraat, dat ook in plantaardige grondstoffen zoals vers gras zit, voorkomt de extra aanmaak van broeikasgas.”

Amper 20 euro per koe

Voorlopig is Geert de enige ter wereld die de methode toepast. Nu er ook subsidies worden uitgeschreven, zullen misschien meer boeren de methode volgen. “Het kost mij twintig euro per koe, wat neerkomt op 1.300 euro per jaar.” De Biezenhoeve doet op ecologisch vlak wel meerdere inspanningen. “We hebben bijvoorbeeld ook zonnepanelen, recupereren condensatiewarmte van de melkkoeltank en verwarmen ons water met een zonneboiler.”

