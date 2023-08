55 bewoners met beperking geëvacueerd uit zorginstelling na uitslaande brand: bewoners en politie bevangen door rook

Iets na 3 uur vannacht is een brand ontstaan in een studio op de eerste verdieping van het voormalig Mariaziekenhuis in Poperinge. Het gebouw wordt op dit moment gebruikt als polikliniek op het gelijkvloers, en huisvest ook de kunstacademie en dient als verblijfplaats voor een 55 bewoners van De Lovie. De brand ontstond achteraan het gebouw in een studio van één van de bewoners. De brandweer werd opgeroepen voor een uitslaande brand. Die brand was omstreeks 5 uur onder controle en iets later ook geblust. “Vooral op de eerste verdieping is er erg veel rookhinder”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) die ter plaatse kwam. Alle bewoners werden zo snel als mogelijk geëvacueerd, rond 5.45 uur waren alle aanwezigen uit het gebouw. Ook de bewoner van de bewuste studio kon het gebouw veilig verlaten. “Het gaat allemaal om mensen met een beperking.” Zij worden allemaal overgebracht naar ziekenhuizen in de regio ter controle omdat ze allemaal door de rook moesten om het gebouw te verlaten. Ook vier agenten raakten licht bevangen door de rook tijdens het helpen van de evacuaties. Er is geen sprake van zwaargewonden.