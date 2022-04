5 losse standplaatsen beschikbaar voor julifoor

Rechter veroor­deelt pretparkbe­zoe­kers die amok maken na het niet respecte­ren van de coronare­gels

Iemand erop wijzen de coronamaatregelen na te moeten leven, is niet altijd zonder gevaar. De rechtbank in Ieper veroordeelde 3 mensen die in het pretpark Bellewaerde in Ieper heel agressief reageerden nadat ze een opmerking kregen over onder meer het niet correct dragen van het mondmasker. Een van de slachtoffers is een werknemer van het pretpark. “Dergelijke agressie is schadelijk voor ons imago”, aldus de raadsman van Bellewaerde.

14:15