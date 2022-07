3de editie van IJzerfun: “Op het water met kajak, sub, roeibootje of kano”

IJzerfun is een gratis festival dat georganiseerd wordt door het lokale feestcomité in samenwerking met de stad Poperinge. Daarbij wordt gedurende 16 dagen de IJzervallei in Roesbrugge omgetoverd tot een (water)feest. “IJzerfun ontstond zo’n drie jaar geleden als een feest, op en naast de IJzer, met verschillende food- en dranktrucks”, zegt voorzitter Achim Maes. “Het unieke concept van een zomerbar op en naast het water, heeft al voor duizenden bezoekers gezorgd. Maar we willen elk jaar blijven vernieuwen. Doordat we op de hulp van stad Poperinge kunnen rekenen, kunnen we verschillende vormen van animatie aanbieden.”