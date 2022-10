22ste Blaublues gaat opnieuw internationaal: “Wie erbij wil zijn besteld best snel kaarten”

“Vorig jaar werd nog gevreesd voor de kwaliteit en de toekomst van het festival”, zegt Stef Ryon van de organisatie. “Dat kwam omdat we toen uitpakten met een volledig Belgische affiche en we de accommodatie wat kleiner maakten. Die vrees bleek ongegrond.” Dit jaar kleurt de affiche opnieuw internationaal, maar beginnen gebeurt met de Limburgse formatie Black Cat Biscuit. De Amerikaanse Kat Riggens was in 2019 al eens te gast op Blaublues en toen de organisatoren hoorde dat de ‘babydoll of the blues’ Europa zou aandoen, contacteerden ze haar meteen. Met Chris Caen haalt het festival opnieuw een Amerikaanse topgitarist naar de Westhoek. De man begon ooit als jazzmuzikant, verloor dan zijn hart aan de blues en speelde ondertussen al een uitgebreide albumkast bij elkaar. “De gespecialiseerde pers omschrijft hem niet alleen als één van de beste bluesgitaristen van het moment, maar ook als een energiek podiumbeest met een krachtige, diepe zang. Dat belooft dus”, aldus Stef Ryon. “Met Johnny Maestro en zijn ‘Mama’s Boy’s’ hebben we een superafsluiter op de affiche. De man was met zijn band in 2013 al in Haringe te gast, en dat zijn ze daar niet vergeten. Wie er wil bij zijn besteld best snel kaarten.”