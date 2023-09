21.000 bezoekers voor kunstenfestival Watou: “Koppeling beeldende kunstenaars en dichters is schot in de roos”

HET VERHAAL VAN WEST. Alva en de bosgeuzen van het Westkwar­tier: “Vuile papen, jullie gaan sterven als jullie niet willen afstappen van het katholiek geloof”

Wat Tom Waes voor Vlaanderen heeft gedaan, doet HLN deze zomer voor West-Vlaanderen. Amateurhistoricus Ivan Vanherpe uit Ieper, auteur van tientallen geschiedenisboeken over de provincie, selecteerde voor ons tien verhalen die de geschiedenis van de kustprovincie hebben bepaald. Vandaag: de bosgeuzen van het Westkwartier. De geuzen bleken geen doetjes te zijn, want ze vermoordden drie priesters. Een groot kruis in Nieuwkerke herinnert ons aan die drieste feiten. Ook de ‘kwaadaardige calvinisten’ werden niet gespaard. Lees in de laatste aflevering van onze reeks het verhaal van een bloederige periode uit onze geschiedenis.