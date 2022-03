100-jarige Godelieve van ‘t Rattekot overleden

PoperingeGodelieve Delalleau van ’t Rattekot is overleden. Recent werd ze in Huize Proventier nog in de bloemetjes gezet voor haar 100ste verjaardag.

Op 100-jarige leeftijd is Godelieve - roepnaam Lucienne - Delalleau overleden in rusthuis Proventier in Poperinge. Ze werd op 28 januari 1922 geboren, als tweede dochter van Henri Delalleau en Rachel Verhille. Ze groeide op met haar zuster Jeanne en broer Gaston op hun boerderij dichtbij het Helleketelbos. “Als 25-jarige verhuisde ze naar de roots van haar moeder Rachel, de smisse op het gehucht ’t Rattekot. In de smisse, in 1878 opgericht door haar grootouders Jules Verhille en Leonie Dugardein, stonden vanaf 1923 haar tante Zoë en haar ooms Gaston en Maurice aan het roer. Zij besloegen paarden, legden hoepels rond karrewielen, maakten ankers en voerden allerlei andere smidsewerken uit”, vertelde Godelieves familie toen ze 100 werd.

Vierde generatie

Godelieve nam de zorg op voor haar tante en stond haar ooms bij in het huishouden en uitbating van de smidse. Haar tante stierf in 1947 en na het plotse overlijden van Maurice in 1957 kwam Noël Cauwelier werken in de smidse. Eind 1958 huwde Godelieve met Noël en nam hij de smidsehamer over. “De vier kinderen - Luc, tweeling Marc en Rita, en Pol - groeiden op in de smidse en waren geboeid door de verhalen en het voorbeeld van nonkel Gaston, die blijft inwonen op de Rattekothoek tot hij er stierf op de leeftijd van 102 jaar.”

De vierde generatie was aan zet in de smisse met Pol en Marc en evolueerde tot Made in Inox. “Godelieve en Noël keken toe aan de zijlijn en bleven wonen in ’t Rattekot. Met een sterke wil en in alle eenvoud hield Godelieve de touwtjes in handen en zorgde ze voor wie haar dierbaar is, tot ze in 2020 ’t Rattekot, 73 jaar haar vertrouwde omgeving, moest verlaten wegens gezondheidsproblemen.”

Ze vond in Proventier een nieuwe warme omgeving, waar ze op 3 maart overleed. In de Sint-Bavokerk in Watou wordt op zaterdag 12 maart om 10 uur afscheid genomen van Godelieve.