“Sony zet extra transportvliegtuigen in om PS5's in Britse winkels te krijgen”

Sony haalt ‘Cyberpunk 2077' uit Store na talloze bugs: “In die omstandig­he­den het spel zo hypen is een onvergeef­lij­ke fout”

Het Japanse technologiebedrijf Sony heeft ‘Cyberpunk 2077' wereldwijd uit zijn PlayStation Store gehaald. In de voorbije dagen is gebleken dat het videospel van de Poolse spelletjesmaker CD Projekt (CDPR) bulkt van de bugs. De beslissing hing dus al langer in de lucht. “In die omstandigheden het spel zo hypen is een onvergeeflijke fout", meent onze technologiejournalist Kenneth Dée.

18 december