Sony-topman: PlayStation Studios heeft ruim 25 nieuwe PS5-games in ontwikkeling

Volgens de topman gaat het bij de ‘bijna de helft’ van deze 25 titels om nieuwe franchises, naast first-partygames als Rachet & Clank: Rift Apart en Horizon: Forbidden West. Die laatstgenoemde game staat volgens Hulst nog steeds in de planning voor dit jaar. Verder noemt de topman geen concrete nieuwe games, hoewel hij onder andere de komende game van Haven Studios noemt. Dat is de nieuwe ontwikkelstudio van Ubisoft-veteraan Jade Raymond, die begin februari Google Stadia verliet .

Ook Kena: Bridge of Spirits wordt aangedragen. Die game werd vorig jaar getoond en komt in augustus uit voor de PS4, PS5 en pc. De studio daarachter, Ember Lab, zou ook werken aan een tweede game, die beter gebruik moet maken van de snellere ssd in de PS5.

Wired spreekt in het interview ook met Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan. Hij spreekt onder andere over het tekort aan Playstations: “We zien de productie in de zomer en zeker in de tweede helft van het jaar toenemen. We hopen dat het evenwicht tussen vraag en aanbod in die periode weer enigszins normaal wordt.” Eerder deze week stelde Sony echter dat de console naar verwachting tot in 2022 moeilijk verkrijgbaar blijft, vanwege de aanhoudende chiptekorten.