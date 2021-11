Sony begint 'binnenkort' met verkoop PlayStation 5 via eigen site in Benelux

“Sony zet extra transport­vlieg­tui­gen in om PS5's in Britse winkels te krijgen”

Sony heeft in de afgelopen weken extra transportvliegtuigen ingezet om Playstation 5-consoles in de Britse winkelrekken te krijgen. Dat schrijft de Britse tabloid The Sun. Via cargovarianten van de Boeing 747 wil het bedrijf de lange wachttijden die transport over zee met zich meebrengt, vermijden.

5 november