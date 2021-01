PlayStation 5 nog steeds amper te vinden in de winkels: “Tekort duurt zeker tot april”

Voor het eerst in 17 jaar geen FIFA-demo

22 september Gamestudio en uitgever Electronic Arts heeft via een statement op Twitter laten weten geen FIFA 21-demo uit te brengen. De ontwikkelaar zegt haar tijd liever te steken in de volledige versie van het populaire voetbalspel. Het is de eerste keer in 17 jaar FIFA-geschiedenis dat er geen demo uitkomt.