Chatdienst Discord komt op PlayStation

GAMEREVIEW. Dirt Rally 2.0: meedogenlo­ze rallygame voor diehards

15 maart Aan 120 kilometer per uur door het slijk racen, terwijl je co-piloot onverstoord aanwijzingen op je afvuurt en de adrenaline door je lijf giert: da’s Dirt Rally 2.0. Er zijn weinig games die zo realistisch kunnen weergeven hoe het voelt om even in de huid te kruipen van rallypiloot. Keerzijde: het spel is meedogenloos streng en straft elke fout af. Een aanrader voor fanatiekelingen dus.