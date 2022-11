Zotte Maandagcomité zoekt vers bloed: “Willen feesten vanaf 2023 nieuw leven inblazen”

PittemHet gemeentebestuur, de lokale Sint-Elooisgilde en het Zotte Maandagcomité, die elk jaar samen instaan voor de feestelijkheden rond de zotste maandag van het jaar in Pittem, zijn op zoek naar nieuwe krachten. Bedoeling is om in 2023 een nieuwe vzw op te richten die zich voortaan over Zotte Maandag zal ontfermen.

Zotte Maandag is al 128 jaar een begrip in Pittem. Elk jaar vormen het feest en de bijhorende stoet de afsluiter van een veertiendaagse kermisperiode in juli. Steevast wordt daarbij hulde gebracht aan de deken van de Sint-Elooisgilde en altijd kan het feest op heel veel publiek rekenen. Om de toekomst van die mooie traditie verder te zetten wordt vers bloed gezocht. “Met het organiserende comité zijn we nu met een man of acht, maar we zijn niet allemaal meer van de jongste”, zeggen Joris Defour en Lionel Debever, die respectievelijk sinds 1981 en 2000 meedraaien. “Anderzijds blijven de feesten elk jaar groeien en daarmee groeide ook het besef dat een andere structuur nodig is. De taken die het comité, de gemeente en de gilde op zich nemen lopen wat door elkaar. Met een vzw creëren we een duidelijke structuur, terwijl het ook op vlak van fondsenwerving voordelen biedt.”

Traditie is springlevend

Het voortbestaan van Zotte Maandag staat voor alle duidelijkheid niet op het spel. Integendeel. Wie er in juli bij was, weet dat Zotte Maandag springlevend is. “In 1972 kende Zotte Maandag een eerste grote, nieuwe aanpak met een jaarmarkt in de voormiddag”, gaat Geert Mahieu verder. “Recenter werden een sneukeltocht en foodtruckfestival aan de affiche toegevoegd. Ook die activiteiten slaan aan bij het publiek en willen we in de toekomst verder organiseren, liefst met aparte werkgroepen, zoals we die nu al hebben voor De Dag van Het Kind.”

De deken van de Sint-Elooisgilde en zijn gezin samen met organisatiecomité aan de vooravond van Zotte Maandag 2022. Wie de deken van Zotte Maandag 2023 wordt – en dus de opvolger van Koen Warnez - wordt overigens op het Sint-Elooisfeest op 3 december beslist.

Maar om het Pittemse zomercarnaval te wapenen tegen de toekomst zijn wel nieuwe mensen nodig. “We willen de feesten vanaf 2023 nieuw leven inblazen en doen een oproep naar iedereen die betrokken is bij het sociale leven in onze gemeente en het leuk vindt om te helpen meedenken over de invulling van de activiteiten”, zegt burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). “Er wordt regelmatig vergaderd in het gemeentehuis en overlegd over de verschillende taken, gaande van het klaarzetten van stoelen en tafels tot communicatie met sponsors, artiesten en leveranciers. Vele handen maken licht werk.”

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via het formulier op de gemeentelijke website en tot en met 15 januari 2023. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen op 051/46.03.63 of kan zich richten tot de huidige leden van het Zotte Maandagcomité. Dat zijn Geert Mahieu, Joris Defour, Marleen Sierens, Francis Fraeyman, Lionel Debever, Geert Demeulemeester, burgemeester Denis Fraeyman, algemeen directeur Carl Couckuyt en dienst communicatie Sofie Huvaere. Zotte Maandag valt in 2023 op maandag 17 juli.

Koen Warnez, deken van Zotte Maandag, en zijn echtgenote Heidi Van Parys, verwelkomden honderden mensen op de Voordamhoeve, langs de Posterijlaan in Pittem.

