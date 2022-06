Zotte 7 brengen pop-upbar Soirée Congé terug

“Nieuw is dat ons team versterking heeft gekregen van Alex Van Nieuwenhuyse en Andres Vandewalle”, zegt Stijn Borry van de Zotte 7. Die vriendengroep stond tot 2019 elk jaar in voor de ludieke Zotte 7 Run, maar besloot het in 2019 over een andere boeg te gooien met een zomerbar. “Verder hebben ook wel geluisterd naar de opmerkingen die we in 2019 hebben gekregen. Zo gaan we het loungegedeelte wat groter maken, terwijl we de dj ook verplaatsen naar de andere kant van het plein. Verder zorgen we net als in 2019 voor een special act, terwijl iedereen welkom is vanaf 17 uur voor een spelletje kubb of een potje nagelkloppen. In 2020 en 2021 stak corona jammer genoeg stokken in de wielen, maar we zijn er meer dan klaar voor om een vervolg te breien aan de succeseditie van 2019.”