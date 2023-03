Zorgonderwijs Penta zamelt geld in via JEZ!: “Willen voorkomen dat jongeren in de psychiatrie volledig afgesloten raken van hun leeftijdsgenoten”

Zorgonderwijsgroep Penta werkt in het kader van de JEZ!-campagne aan een nieuw project waarbij men jongeren die in behandeling zijn of door omstandigheden afgesloten zijn van leeftijdgenoten in contact wil brengen met jongeren uit het reguliere onderwijs. “Wie weet kunnen er zelfs nieuwe vriendschappen ontstaan.”

Nog tot 31 maart wordt door jongerencollectief JEZ!, een initiatief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius, geld opgehaald voor zo’n 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor jongeren. Een van die organisaties is de Penta-groep, die onder meer actief is in het Zeelyceum in De Haan en de Sint-Jozefskliniek in Pittem, maar ook in heel wat andere steden en gemeenten. Penta biedt onderwijs voor kinderen en jongeren die door ziekte, psychische problemen of revalidatie voor langere tijd niet naar school kunnen. Om die jongeren een hart onder de riem te steken wil men het project ‘A Friend in Need is a Friend in deed ’uitrollen.

Geen etiketten

“Zeker in bijzondere omstandigheden is het voor jongeren die zich in residentiële omstandigheden bevinden heel waardevol om het contact met de buitenwereld te behouden", aldus de Penta-Groep. “Daarom willen we in overleg met scholengroep Impact en onze partners leeftijdsgenoten met elkaar in contact brengen, over de muren van de gebouwen heen. Afhankelijk van de specifieke situatie van de jongere kan dat tijdens een les PAV in eerste instantie via digitale weg gebeuren, maar ook een bezoek aan het Zeelyceum (waar de jongeren van het zeepreventorium les volgen - red.) behoort tot de mogelijkheden.”

“Enerzijds willen we de residentiële jongere zo betrokken mogelijk houden bij de leefwereld van jongeren, anderzijds hopen we ook foute vooronderstellingen uit de wereld te helpen en willen we de jongeren leren dat je geen etiketten op mensen kan kleven. Want elke jongere is evenveel waard. En wie weet kunnen er op deze manier ook nieuwe vriendschappen ontstaan.”

JEZ! is de opvolger van de Rode Neuzen Dag en een campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius. Wil je een gift doen of een actie op het getouw zetten om JEZ! te steunen? Dat kan via jezofficial.be. Volg ook zeker de socials via @jezofficial.be.

