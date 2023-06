Zoektocht naar stamceldonor voor Rachèle (3) verloopt moeizaam: “Amper 3 matches op 41 miljoen... en niet een beschikbaar”

Kleine windmolens hebben de wind in de zeilen: Al 58 vergunnin­gen afgeleverd in West-Vlaanderen

Kleine privéwindmolens zitten in de lift in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) opvroeg bij de deputatie. In de voorbije vier jaar werden 58 vergunningen toegekend. Liefst 27 daarvan werden afgeleverd in 2022. De meeste molens zijn te vinden in Poperinge (6), Tielt (5), Diksmuide (5) en Kortemark (5).