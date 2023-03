Zestien nieuwe laadpalen in aanvraag in Pittem

Gezin ruilt leven in België voor eigen camping in het zuidoosten van Frankrijk: “Wonen en werken op 1,5 kilometer hoogte, veel beter dan het stadsleven”

“Het is hard werken, maar elke middag houden we samen een koffiemomentje en genieten we van het uitzicht.” Céline Demey (37), haar man Gijs Van Gorp (35) en hun kinderen Auke (9) en Sam (8) zijn een nieuw leven gestart in het zuidoosten van Frankrijk. Het gezin verkocht hun woonst in Tielt en kocht een kampeerdomein in het piepkleine dorpje Saint-Sorlin-d’Arves. Lees hier hun avonturen.