Zaakvoerder AM-Power riskeert opnieuw fikse boete voor geurhinder en milieumisdrijven

PittemHet Pittemse biogas- en compostbedrijf Am-power en de zaakvoerder riskeren opnieuw fikse geldboetes voor jarenlange geurhinder en milieumisdrijven. In 2018 kregen omwonenden al eens in totaal bijna 20.000 euro, maar de hinder stopte niet. “Ik onvoldoende middelen, maar nu heb ik een investeerder gevonden die mij zal aflossen”, zei de zaakvoerder tegen de rechter.

Het bedrijf vestigde zich in Pittem in 2013. Via het vergisten van meststoffen en organisch biologische afvalstoffen wordt groene stroom opgewekt. Maar die productie zorgt al jarenlang voor een serieuze geurhinder op bepaalde tijdstippen in de buurt. “Die geurhinder werd ook door de milieu-inspectie vastgesteld en wordt omschreven als een penetrante walgelijke doordringende en zure geur”, zei het Openbaar Ministerie dat niet mals is voor het bedrijf. “Er worden onvoldoende maatregelen genomen om de hinder te voorkomen, er is onvoldoende onderhoud en pas bij klachten zoekt het bedrijf naar oplossingen. Er heerst een algemene bedrijfscultuur waarbij voor milieuzorg geen plaats is.” Bij een inspectie bleek ook een lek te zijn waardoor afvalwater van het bedrijf in de nabijgelegen beek terecht kwam.”

Deze buurtbewoners zakten in 2018 af naar de rechtbank in Brugge en deden dat maandag opnieuw naar Kortrijk.

In 2018 werden de zaakvoerder en het bedrijf al eens veroordeeld op de rechtbank in Brugge voor dezelfde feiten. Toen werden, naast een schadevergoeding van in totaal bijna 20.000 euro aan omwonenden, tal van voorwaarden opgelegd, maar die kon het bedrijf niet naleven. Volgens Am-Power doet de geurhinder zich vooral voor bij een oververgisting of wanneer de poorten niet gesloten zijn. “Er is nochtans een automatische sluiting geïnstalleerd, maar we moeten vaststellen dat de poorten inderdaad soms niet gesloten waren”, pleitte de advocate van de zaakvoerder. “Er is wel degelijk heel wat aanwezig om de hinder te beperken zoals een luchtwasser, ook het biobed werd aangepast en goedgekeurd.” De zaakvoerder stelt dat het bedrijf al jarenlang verliezen lijdt en er daardoor te weinig middelen waren om de hinder serieus aan te pakken. “Maar ik heb een investeerder gevonden die me zal opvolgen”, zei hij tegen de rechter.

De omwonenden vragen dat er een exploitatieverbod wordt opgelegd. Al zal dat moeilijk zijn want de provincie gaf het bedrijf een vergunning tot 2028. Het Openbaar Ministerie vraagt om het bedrijf een boete van 48.000 euro op te leggen en de zaakvoerder een celstraf van vier maanden en 12.000 euro boete. Daarnaast vraagt het Openbaar Ministerie om het bedrijf ook te veroordelen tot het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken binnen een bepaalde termijn en een boete van 250 euro per dag dat het bedrijf hiermee in overtreding is. Vonnis op 10 oktober.

