Woning en atelier van kunstenaar Marc Vanhecke helemaal onder het roet na brand: “Vrees dat mijn 100 kindertjes verloren zijn”

Samen met zijn echtgenote verbleef Marc Vanhecke voor een welverdiende vakantie op Corsica, toen hij daar maandagmorgen in alle vroegte telefoon kreeg met slecht nieuws. “Mijn kinderen vertelden me dat er brand was uitgebroken in de ruime berging tussen onze woning en mijn atelier, waar ik ook nu en dan (groepen) mensen ontvang. Wellicht een beetje om me te sparen, stuurden ze alleen foto’s van die bergruimte. Later kreeg ik ook foto’s te zien van mijn atelier. Dat was confronterend, maar het zorgde ervoor dat ik wat beter voorbereid was.”

Zeven minuten

“Mijn kleindochter overnachtte hier en dat is ons geluk geweest”, zegt Marc. “Midden in de nacht werd ze wakker, van het lawaai van de rookmelder. Ze is snel opgestaan, zag wat er aan de hand was en heeft onmiddellijk de brandweer gebeld. Zeven minuten later stonden de eerste blussers hier al. Maar ze hadden geen terreinkennis. Ik neem die mensen niks kwalijk, integendeel. De brandweer moest mijn volautomatische poort openschijven om binnen te geraken. In hun zoektocht naar de brandhaard gooiden ze in het atelier verschillende sokkels om waarop kunstwerken stonden opgesteld. Onbewust, want door de dikke rook zagen ze geen hand voor de ogen.”

Volledig scherm De brandweer werd in de nacht van zondag op maandag iets na 3 uur opgeroepen naar de Muizelaarstraat in Pittem, voor een brand bij kunstenaar Marc Vanhecke. © Danny Sagaert

Aan de zuurstof

Omdat ze behoorlijk wat rook had ingeademd, werd de kleindochter (20) van Marc naar het ziekenhuis gebracht. Ook huiskat Jerommeke moest aan de zuurstof. “Maar beiden maken het intussen weer goed. En mijn kleindochter heb ik al duizend keer gezegd dat ze prima heeft gereageerd. Hoewel de bergruimte netjes gecompartimenteerd was tussen de woning en het atelier, was de kans groot dat alles zou zijn uitgebrand, mocht hier niemand hebben overnacht. Al bij al mogen we dus eigenlijk nog niet klagen.”

Hardnekkig laagje roet

Marc en zijn echtgenote waren na de slechtnieuwsmelding geen seconde meer gerust. “Via veel omwegen en een lange autorit naar een andere luchthaven op Corsica slaagden we er in om dezelfde dag terug te keren naar België. We stonden perplex, toen we hier in de Muizelaarstraat de ravage zagen. De bergruimte bleek helemaal uitgebrand, alles reddeloos verloren. Maar de aanblik in ons huis en mijn atelier is ook triest. Werkelijk alles dat ook maar enigszins een plat oppervlak heeft, is bedekt met een laagje hardnekkig roet. Tot zelfs de glazen in de kast toe. Het is me een raadsel hoe we dat ooit weer proper gaan krijgen.”

22 jaar levenswerk

Het pijnlijkste voor Marc is het feit dat ook zijn metaalsculpturen zwaar te lijden hebben onder het roet. “Er staan er zowat honderd in mijn atelier, ik beschouw ze als mijn kindertjes”, zegt de kunstenaar die in het voorjaar voor de elfde keer op rij de trofee leverde voor de E3 Saxo Bank Classic. Ze zijn het resultaat van 22 jaar levenswerk, maar zien er nu allemaal asgrauw uit. Van de verzekering mag ik eigenlijk nog nergens aankomen, maar ik heb toch al eens geprobeerd om een stukje van een kunstwerk schoon te maken. Het lijkt vergeefse moeite, er gaat nauwelijks iets af. De verzekeringsmaatschappij zal een poetsfirma sturen. Ik hoop op een wondermiddel maar twijfel anderzijds of mijn werken nog te redden zijn.”

Brand na brand

Bij de afgewerkte sculpturen zijn er ook exemplaren die Marc binnenkort zou uitleveren, bij klanten. “Dat kan nu natuurlijk niet meer”, zucht hij. “Net zoals ik vandaag een groep van enkele tientallen dames heb afgezegd die binnenkort zouden langskomen voor een soort workshop. Het doet allemaal veel pijn aan het hart, maar een andere keuze heb ik op dit moment helaas niet.” Opmerkelijk: de plek waar het afgelopen weekend brandde in de Muizelaarstraat, is op amper enkele honderden meters afstand van waar vorige donderdag langs de Brugsesteenweg een dubbele garage achter een woning in vlammen opging. En de twee dagen voordien had de brandweer - onder meer de blussers van Pittem - hun handen vol met de monsterbrand bij het pannenkoekenbedrijf Lipcas.

